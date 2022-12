“Kille en sombere dag, lokaal kans op enkele vlokjes smeltende sneeuw”

Vrijdag wordt het in Limburg opnieuw een sombere dag met veel lage bewolking. Neerslag van betekenis is er nergens te verwachten, lokaal zouden er eens wat smeltende sneeuwvlokjes kunnen vallen.

De kans daarop is het grootst over het zuiden en oosten van de provincie. De intensiteit van de sneeuwvlokjes zal zeer waarschijnlijk te laag blijven om voor accumulatie te kunnen zorgen op de ontdooide bodem. Gladheid door sneeuwval is dan ook erg onwaarschijnlijk.

In de laagst gelegen gebieden van onze provincie kan het even zo’n 4 graden worden, boven de 100 meter wordt het niet warmer dan een graad of 2. De matige noordoostenwind zal het bovendien kouder doen aanvoelen.

Indien er in de nacht naar zaterdag voldoende opklaringen verschijnen kan de temperatuur tot net beneden het vriespunt zakken waardoor er een risico op gladheidsverschijnselen bestaat.

Onder een dikke wolkenlaag zal de temperatuur echter net boven het vriespunt blijven schommelen en de kans is momenteel het grootst dat dit de uitkomst zal zijn.

