Smakeloze Fransen na exit Rode Duivels: “Opnieuw een kleine Belg vermist, deze keer heeft Marc Dutroux er niets mee te maken”

Leedvermaak van het laagste niveau bij de Franse voetbalsite So Foot. Dries Mertens kreeg een ‘drie’ voor zijn eerste helft maar vooral het begeleidend tekstje getuigde van weinig smaak.

“Opnieuw een kleine Belg vermist maar deze keer heeft Marc Dutroux er niets mee te maken”, probeerde de analist van dienst grappig te zijn.

Marc Dutroux is een seriemoordenaar en -verkrachter die in 1996 werd opgepakt en beschuldigd van de moord op verschillende jonge meisjes. Hij zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit. De ‘zaak Dutroux’ kende internationale weerklank, zeker toen Dutroux in 1998 tijdelijk wist te ontsnappen.