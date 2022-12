Daar is de winter. — © TV Limburg

Vandaag, 1 december, is de weerkundige winter begonnen. En na een zeer zachte novembermaand ziet het er nu naar uit dat we ons mogen opmaken voor enkele koude weken, waarbij de temperatuur overdag steevast onder de 5 graden blijft, terwijl het ‘s nachts licht gaat vriezen, zeker in de loop van volgende week.