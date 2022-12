Eén op vier ondernemers lijdt verlies door hoge energiefactuur

Eén op vier Limburgse ondernemers maakt verlies door de hoge energiekosten, dat blijkt uit een bevraging bij 286 kmo’s door Unizo Limburg. Dat betekent dat de ondernemers moeten besparen of afbouwen. Zo ook Evie Philippe van het gezonde cateringbedrijf Gezondigd. Ze opende naast haar take-away vestiging pas een tweede pand met restaurant in het centrum van Hasselt. Maar door de hoge energiekosten moet Philippe na enkele maanden al terug sluiten. Take-away blijft wel nog altijd mogelijk in de Veldstraat in Hasselt.