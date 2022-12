Verkrachtingszaak KU Leuven: hof van beroep gaat in op vraag om bijkomend onderzoek

In de verkrachtingszaak tegen professor Filip D. (64) uit Bilzen heeft het Antwerpse hof van beroep donderdag in een tussenarrest beslist om de vraag tot bijkomend onderzoek van de verdediging in te willigen.

De correctionele rechtbank van Tongeren had de ex-hoogleraar aan de KU Leuven in oktober veroordeeld tot 54 maanden cel voor het aanranden en verkrachten van een studente tijdens een congres in Barcelona in de zomer van 2016. De zestiger heeft dat altijd ontkend en tekende beroep aan. Zijn advocaten vroegen het hof vorige week om bijkomend onderzoek, alvorens de zaak ten gronde te behandelen.

Het hof besliste donderdag om daarop in te gaan. Er werd op vraag van de verdediging een psychiater-deskundige aangeduid om de geestestoestand van de beklaagde te onderzoeken. Ook werd er een gerechtsdeskundige aangesteld om de medische en psychiatrische dossiers van het slachtoffer te bestuderen. Tot slot zal ook een vroegere collega van Filip D. politioneel verhoord worden.

Nadat de verslagen van de deskundigen en het verhoor werden neergelegd, krijgen alle partijen nog de kans om hierover standpunt in te nemen in conclusies. De zaak zal vervolgens op 25 mei ten gronde behandeld worden.