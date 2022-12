LIVE WK. Stelt Spanje groepswinst veilig of stunt Japan net als tegen Duitsland?

18u30

Luis Enrique zet spektakel voorop

De Spaanse bondscoach maakt zich zorgen over de defensieve speelwijze van veel landen op dit WK. “We zijn de weg kwijt. Het eerste dat je als trainer op de cursus leert, is dat een show, een spektakel moet zijn. Er zitten 50.000 tot 100.000 mensen in een stadion en er kijken er nog eens miljoenen thuis. Als het saai is, blijft er niemand zitten.” Luis Enrique houdt alvast woord want Spanje is 1 van de meest aantrekkelijke ploegen op dit WK. Zetten ze die lijn ook tegen Japan verder?