Chauffeur van Duitse vrachtwagen die Davide Rebellin dood reed is nog steeds spoorloos, klopjacht gaat verder

De camionchauffeur die betrokken was bij het dodelijk ongeval met Davide Rebellin, is nog altijd spoorloos. Elf camera’s filmden de vrachtwagen met Duits kenteken, zo schreef de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

De vrachtwagen wou op een rotonde in Montebello Vicentino een zijstraat inslaan die naar het hotel-restaurant La Padana leidt. Dat is een eetgelegenheid voor routiers.

De 51-jarige Rebellin was met zijn gravelfiets al een halve rotonde ver en wou zijn weg verderzetten op de regionale weg 11 toen het drama gebeurde. De Italiaan werd geraakt door de wielen en meegesleurd. Hoewel de ambulance snel terplaatse was, kwam alle hulp te laat. Volgens La Gazzetta dello Sport is de vrachtwagenchauffeur gestopt, keek even en reed dan snel verder. Het parket van Vicenza zet de speurtocht naar de chauffeur verder. (hc)