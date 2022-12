Om 20 uur begint Duitsland met het mes op de keel aan het slotduel tegen Costa Rica. Winnen is een must om door te stoten naar de volgende ronde. Bovendien doet het dat best met zo veel mogelijk goals, want bij een gelijkspel in Japan-Spanje of een zege van Japan wordt doelsaldo doorslaggevend. Volg het hier live vanaf 20 uur.