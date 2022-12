Feest in Limburg voor 1-2 winst van Marokko tegen Canada: “En nu naar de finale”

Veel ontgoocheling in Limburg na de 0-0 van de Rode Duivels tegen Kroatië die voor de uitschakeling van ons land in het WK zorgde. Toch was er ook feest, want veel Limburgers keken naar de wedstrijd van Canada tegen Marokko, die eindigde met 1-2 winst voor de Marokkanen. In Genk, Eisden en Houthalen brak dan ook feest uit, al was dat in Genk van korte duur.

De politie van de zone Carma had zich duidelijk voorbereid op een feestje op de Europalaan in het centrum van Genk. Eventjes wordt de rotonde aan het station ingenomen. Sommige waaghalzen probeerden op een verlichtingspaal te klimmen om er een vlag in te hangen. Dat leek echter niet zo vlot te lukken. De politie had inmiddels de toegangswegen naar de Europalaan in het centrum afgesneden. Daardoor konden enkel auto’s die er waren en voetgangers de rotonde nog bereiken. Een feestje liep op die plaats snel ten einde maar zette zich voort in andere straten in Genk.

Eisden

Aan café Chillerz in Eisden is het groot feest voor de Marokkaanse gemeenschap. “Wij proberen het allemaal in goede banen te leiden Hier geen rotzooi “, zegt Ouanis Majiti van Chillerz. “En straks ruimen we alles op”.

Meulenberg

De Marokkaanse gemeenschap viert feest aan de parochiezaal van Meulenberg. De hele buurt kleurt rood-groen. Vuurwerk, vlaggen, toeters en bellen: het kan niet meer stuk. Een toeterende autostoet vertrekt aan de parochiezaal in Meulenberg om daar de overwinning te verkondigen. “Marokko heeft weer gewonnen. Het feest kan nu beginnen. En nu naar de finale!” Ook de politie is ter plaatse om een oogje in het zeil te houden, maar moet nog niet ingrijpen.

