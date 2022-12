Voor het eerst in 125 jaar geen Boerenkrijgherdenking aan monument in Hasselt

Door werken is het monument van de Boerenkrijg momenteel niet goed bereikbaar, waardoor er voor het eerst in 125 jaar geen traditionele herdenking met bloemenhulde kan doorgaan. — © Sven Dillen

Zaterdag zou de 224ste verjaardag van de Boerenkrijg herdacht worden in Hasselt, maar voor de eerste keer in 125 jaar kan dat niet met een bloemenhulde aan het monument. Door werken kan er geen normale hulde gehouden worden.

De jaarlijkse Boerenkrijgherdenking is een echte Hasseltse traditie. Die gaat telkens door op de zaterdagavond voor 5 december, de datum waarop de Boerenkrijg 224 jaar geleden beslecht werd. “Rond 17 uur houden we telkens een bloemenhulde aan het Leopoldplein, waar 124 jaar geleden het bekende monument opgetrokken werd”, zegt Frank Clerix, voorzitter van het Boerenkrijgcomité. “123 jaar op rij werd er hier een hulde georganiseerd, dit jaar kan dat voor het eerst niet. Toen we dinsdagavond een aankondigingsbord voor de hulde wilden plaatsen, merkten we dat er werken gestart waren. We hebben de aannemer aangesproken, maar die vertelde ons dat ze zaterdag zeker niet klaar zouden zijn en dat er nog andere nutsbedrijven zouden volgen.”

Slagveld

“Op dat slagveld kunnen we onmogelijk een bloemenhulde houden met genodigden”, zegt Clerix. “Maar de bloemenstukken zijn besteld, dus trekken we zaterdag toch onze botten aan om die bloemen bij het monument te plaatsen, al zal het in beperkte kring zijn. Daarna gaan we naar het kapelletje van Hilst voor de traditionele hulde, waarop iedereen uiteraard uitgenodigd is vanaf 18.30 uur. We hopen van harte dat de werken tegen 2023 zullen afgelopen zijn. Dan vieren we de 225ste verjaardag van de Boerenkrijg en de 125ste verjaardag van de plaatsing van het monument. Daar willen we absoluut wat speciaals van maken.”

Bij de stad Hasselt steekt iedereen de handen in de lucht. De nutsmaatschappijen hebben blijkbaar een vergunning om binnen een bepaald tijdsbestek werken uit te voeren in een bepaald gebied. En bij het verlenen daarvan werd de Boerenkrijg schijnbaar ‘vergeten’.