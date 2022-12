Fans bezorgd om Simon Cowell nadat hij er “onherkenbaar” uitziet: “Wat is er met zijn gezicht gebeurd?!”

Simon Cowell lanceerde donderdag een oproep om kandidaten te ronselen voor het nieuwe seizoen van Britain’s got talent. De korte video werd lustig gedeeld op Twitter, maar niet omwille van de boodschap van het jurylid, maar door zijn uiterlijk. Fans zijn bezorgd omdat Cowell er onherkenbaar uitziet en speculeren dat hij mogelijk cosmetische ingrepen heeft laten doen. “Wat is er met zijn gezicht gebeurd?”, is de algemene teneur op Twitter.