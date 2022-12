Onze tv-tips: spokenjagers, politieke complotten en een legendarische boogschutter

Ghostbusters

VTM4, vr, 20.35u

De originele filmklassieker uit de jaren 80 met Dan Aykroyd die niet alleen de hoofdrol speelde maar ook het scenario neerpende. Hij puurde het verhaal uit zijn fascinatie voor het bovennatuurlijke. Het verhaal? Vier bijdehandse New Yorkers versus een marshmallow-apocalyps. Niet de eerste keuze om de wereld te redden, maar wie kan je verder nog bellen? Juist ja.

The Last Son

Canvas, vr, 21.30u

Het verhaal situeert zich op 18 juli 1969. In de schaduw van de lancering van Apollo 11 wordt op een eiland waar welgestelde Amerikanen op vakantie komen een van de meest controversiële politieke doofpotaffaires van Amerika georkestreerd. Goed gespeeld en mooi vormgegeven drama dat op ware gebeurtenissen gebaseerd is en een interessant inkijkje biedt in het cynische politieke bedrijf.

Robin Hood

Play4, vr, 20u

Het legendarische verhaal over Robin Hood, die in dienst treedt bij het leger van koning Richard om tegen de Fransen te vechten. Na de dood van de koning vertrekt Robin naar Nottingham, een stad die lijdt onder corruptie van een tirannieke schout. Daar valt hij voor Lady Marian, die de identiteit van de kruisridder niet vertrouwt. Prima amusement op vrijdagavond, deze actiefilm met Russell Crowe. (tove)