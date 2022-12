Bijna een half miljoen proefdieren gebruikt in Belgische laboratoria in 2021

In 2021 werden bijna een half miljoen dieren gebruikt voor experimenten in Belgische laboratoria. Ten opzichte van 2020 blijft het cijfer in Brussel ongeveer status quo. In Vlaanderen is het aantal wel gestegen, net zoals in Wallonië lichtjes. Dat blijkt donderdag uit cijfers die de drie gewesten afzonderlijk publiceren. Muizen, ratten, konijnen, kippen en zebravissen worden het vaakst gebruikt.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn vorig jaar 55.473 dieren gebruikt, ongeveer de helft minder dan in 2015. “De wetenschap is geëvolueerd en heeft alternatieven doen ontstaan waar geen laboratoriumdieren aan te pas komen, gebaseerd op bijvoorbeeld menselijke cellen die relevantere resultaten opleveren voor de mens”, aldus Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi), die de cijfers bemoedigend noemde.

In het Waalse Gewest ging het in 2021 om 148.438 dieren, iets meer dan de 147.809 dieren in 2020. Toch is er de afgelopen jaren duidelijk een dalende lijn op te merken.

Het Vlaamse Gewest heeft in 2021 het meeste proefdieren gebruikt, namelijk 263.461 dieren. Het aantal fluctueerde de afgelopen jaren tussen ongeveer 240.000 en 260.000, met een dip in 2020 (220.609) vanwege de coronapandemie. Volgens het bevoegde Vlaamse departement verklaart dat ook waarom het cijfer van 2021 eerder aan de hoge kant ligt.

Bij de meeste dierproeven die in 2021 in Vlaanderen werden uitgevoerd, ondervond ongeveer de helft van de dieren een licht ongerief (elke aantasting van het welzijn zoals pijn, honger, stress, verveling of eenzaamheid, red.). Bij bijna veertig procent ging het om een matig ongerief, in ongeveer tien procent van de ongevallen betrof het een ernstig ongerief. In 1,59 procent van de gevallen van de proeven onder algemene verdoving, kwamen de dieren bij het einde van de proef niet meer bij bewustzijn.

In de drie gewesten worden dieren het meest ingezet voor fundamenteel onderzoek, maar ook voor translationeel en toegepast onderzoek en in mindere mate voor reglementaire testen en routineproductie. Binnen het fundamenteel onderzoek ligt de focus vooral op oncologie en het zenuw- en immuunstelsel.