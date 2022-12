FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstal met list

In 2021 deden 4.290 mensen een aangifte bij de politie vanwege een diefstal met list, een stijging van vijf procent in vergelijking met 2020. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarschuwt burgers daarom op te letten wie ze binnenlaten in hun huis. Dat zegt de overheidsdienst donderdag in een persbericht.