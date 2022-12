BV Hotspot. Lotte Vanwezemael deelt innige zoen met nieuwe vlam, Celine Dept en Michiel Callebaut nemen het op tegen voetballers van AS Monaco

Het is gedaan met het zomerse weer en onze bv’s proberen het net zoals ons warm te krijgen. Dat deden ze afgelopen week op verschillende manieren: Celine Dept (22) en Michiel Callebaut (26) trokken naar het zonnige Monaco om tegen de voetbalspelers van AS Monaco te spelen, influencer Celine Van Ouytsel (26) probeerde zich met een zomerse foto op te warmen en Lotte Vanwezemael (30) zette een discotheek in vuur en vlam toen ze haar nieuw lief Max Henrard (26) zoende. Ook andere BV’s zaten deze week niet stil: kijk mee achter de schermen!