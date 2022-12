“Mijn zwangere vriendin is bang dat ik bij de seks met m’n penetrerende penis de ongeboren baby een oog zal uitsteken”, zo schreef Herman Brusselmans in zijn recente column voor Humo. Kan het mannelijk lid überhaupt schade aanrichten in de buik, of hoeven de Vlaamse schrijver en zijn Lena helemaal niets te vrezen? We vroegen het aan experts ter zake.