Jessa en Vesalius ziekenhuizen onderzoeken intensere samenwerking

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en Herk-de-Stad en az Vesalius, met campussen in Tongeren en Bilzen, zijn een onderzoek begonnen om te kijken of ze op een duurzamere en intensere manier kunnen samenwerken. De beide ziekenhuizen behoren nu reeds bij het andreaz-netwerk en delen de overtuiging dat een grotere samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen nodig is om in de toekomst aan de zorgnood in de regio te kunnen voldoen. Dat maakten ze donderdag bekend.

De gezamenlijke doelstelling van de beide ziekenhuizen is om het aanbod en de kwaliteit van de zorg te verbeteren door gedeelde en geïntegreerde zorgpaden te ontwikkelen, en door kennis en expertise te delen in al hun activiteiten, luidt het.

Een voorbeeld hiervan is het zorgpad rond oncologie, waar de verschillende ziekenhuizen nu al samenwerken. Zo kan een patiënt die zich aanmeldt in een ziekenhuis binnen het netwerk perfect een deel van zijn zorgtraject bij het Jessa Ziekenhuis volgen en de (driewekelijkse) bestralingen bijvoorbeeld in één van de andere netwerkziekenhuizen Sint-Trudo of Sint-Franciscusziekenhuis gaan halen. Zo kan de patiënt, ongeacht zijn woonplaats, erop vertrouwen dat hij dezelfde kwaliteit van zorg krijgt.

Niet enkel op medisch vlak wordt een intensere samenwerking tussen het Jessa Ziekenhuis en az Vesalius onderzocht, ook wordt bekeken hoe ook de ondersteunende diensten beter georganiseerd kunnen worden. Op die manier hopen de ziekenhuizen beter te kunnen omgaan met de schaarste op de arbeidsmarkt, de werkdruk behapbaar te houden en meer en betere carrièremogelijkheden te bieden aan medewerkers en artsen.

Niet onverwacht

Heel onverwacht komt de aankondiging niet want de beide ziekenhuizen zijn al preferentiële partners binnen het netwerk. Nu wordt gekeken of er naar een eenheid van vermogen kan worden gegaan maar het blijven twee aparte ziekenhuizen met hun eigen campussen. Sinds enkele maanden staan er trouwens in heel het land diverse samenwerkingsverbanden in de steigers.

“Het Jessa Ziekenhuis en az Vesalius werken al heel wat jaren erg goed samen”, verduidelijkt Steve Hoste, voorzitter van de raad van bestuur van az Vesalius. “We delen dezelfde bedrijfscultuur, waarbij het belang van de patiënt de leidraad vormt voor al onze activiteiten. Sinds 2016 is Jessa al ons referentieziekenhuis. We zijn nu klaar voor een volgende stap en gaan bekijken hoe we de bestaande samenwerking de komende jaren nog kunnen versterken, en onder welke juridische vorm we dit best doen.”

Dat wordt bevestigd door Ingrid Lieten, die bij Jessa de voorzitter is van de raad van bestuur. “Zowel personeel als middelen zijn beperkt. De overheid verwacht dat we met deze schaarste rationeel en efficiënt omgaan. Samen kunnen we meer én beter. In die zin is een nauwere samenwerking tussen beide organisaties een logische stap op weg naar future proof-ziekenhuizen.”