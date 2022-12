Lanaken

Zopas rolde een nieuwe brochure van de drukpersen waarin de inwoners op een duidelijke manier geïnformeerd worden over het uitgebreide aanbod aan gemeentelijke premies die bevordering beogen van de woon- en leefkwaliteit. “Het is een kwestie van ‘door het bos de bomen nog te zien’” aldus An Bloemen, medewerker communicatie en citymarketing.