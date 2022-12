Limburgers ontwikkelen racesimulatoren: “Zeg niet gamen tegen simracing, het is dodelijke ernst”

Een simracer in een simulator van het Limburgse merk O-Rouge. Voor alle duidelijkheid: een helm of racepak zijn in een simulator niet nodig. — © RR

Hasselt

Dagelijks laten tienduizenden racepiloten zich thuis in de kuipzetels van hun simulator zakken om virtuele races te rijden. Simracing bestaat al enkele jaren, maar sinds de lockdowns zit het in de lift. En het niveau van de woonkamerracers is evenredig gestegen. “Noem het alstublieft niet gamen. We proberen het echte racenzo goed mogelijk na te bootsen. Alleen kost het geen fortuinen als je een stuurfout maakt.”