Vervallen maaltijdcheques verlengen? Zo doe je het

Sociale cheques hebben een geldigheidstermijn, eenmaal die termijn overschreden is, kunnen ze niet meer gebruikt worden. Maar vanaf 1 december komt daar verandering in: vervallen maaltijd-, eco- en consumptiecheques kunnen binnen de drie maanden na het verstrijken van de vervaldatum opnieuw geactiveerd worden en dat voor een periode van drie maanden. Concreet kan je dus voor een cheque die vervallen is op 1 oktober tot eind december de reactivering vragen. Voor een cheque die bijvoorbeeld op 1 augustus is vervallen, kan dat niet meer.

“Naar schatting gaat het jaarlijks om een bedrag van 5 miljoen euro dat zo kan worden gereactiveerd. Dat geld zal de koopkracht van mensen kunnen versterken. Ook voor de coronapremie zal dat principe trouwens gelden”, zegt Arne Brinckman, woordvoerder van minister Frank Vandenbroucke.

“Wie zijn cheques wil heractiveren, kan dat doen door contact op te nemen met het bedrijf. Dat kan Sodexo, Edenred of Monnize zijn. Het wordt niet automatisch gedaan, dus wie ze wil verlengen moet het zelf in orde brengen”, verduidelijkt Brinckman.

Zo doe je het

Bij Sodexo en Edenred gebeurt een heractivering via de onlineklantenzones Sodexo4you of MyEdenred. Ook via de app is heractivering mogelijk. In beide gevallen zal je in die klantenzone een knop vinden om de heractivatie aan te vragen. “Mensen die in zo’n geval zitten, krijgen nu ook een e-mail waarin staat dat de cheque vervallen is en die opnieuw geactiveerd kan worden”, verduidelijkt David Dupuis van Edenred.

Voor wie er niet aan uit raakt, geven beide bedrijven aan dat de helpdesk en klantendienst bereikbaar zijn voor vragen. “Onze helpdesk kan het ook telefonisch voor de klanten in orde brengen, trouwens”, aldus Dupuis. De heractivering gebeurt dan binnen de 24 uur.

Bij Monizze gebeurt het anders. Klanten wordt gevraagd om een mailtje te sturen naar reactivation@monizze.be met volgende gegevens: familienaam, voornaam, kaartnummer, de te heractiveren cheque, bedrag en de vervaldatum. De aanvraag wordt dan binnen de tien dagen verwerkt.

Tweede keer betalen

Voor wie nog papieren cheques heeft liggen, waarschuwt Sodexo echter dat er andere regels gelden. Zo wordt de papieren Eco Pass van Sodexo automatisch gereactiveerd voor zes maanden. Andere papieren cheques kunnen niet geheractiveerd worden.

Voor de drie bedrijven gelden dezelfde regels: de cheques kunnen slechts voor een periode van 90 dagen verlengd worden als ze minder dan drie maanden eerder vervallen zijn, de verlenging gebeurt niet automatisch, alle klanten moeten het zelf in orde brengen en de verlenging kan slechts één keer per cheque gebeuren. “De eerste keer dat een klant een reactivering vraagt, zal dat ook gratis zijn”, zegt Arne Brinckman. “Maar vanaf de tweede keer kan hiervoor een vergoeding worden gevraagd en dat tot maximaal vijf euro.”

Helpdesk Sodexo: +32(0)2-547.55.02

Helpdesk Edenred: +32(0)2-702.20.02

Helpdesk Monizze: +32(0)78-05.33.77