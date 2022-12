LIVE. Erop of eronder? Zo volgt Limburg cruciale WK-match van Rode Duivels

Bar Goud in Genk loopt traag vol: “Klaar voor feestende fans”



Twintig minuten voor de wedstrijd van de waarheid van start gaat lijkt Bar Goud in het centrum van Genk minder snel vol te lopen dan voor de wedstrijd tegen Marokko afgelopen zondag. Al zal dat voor een groot deel ook te maken hebben met het tijdstip waarop de match wordt uitgezonden.

De aanwezige supporters zijn er alleszins van overtuigd dat het niet de laatste Wedstrijd van de Rode Duivels zal zijn tijdens dit wereldtornooi. “Het had tegen Marokko al gebeurd moeten zijn”, zegt een supporter getooid in de Belgische driekleur. “Ik ben er toch tamelijk gerust in dat het vandaag wel zal lukken.” In Bar Goud wordt alleen de wedstrijd van de Rode Duivels getoond.

Supporters van het Marokkaans elftal volgen hun wedstrijd in tal van feestzalen en clubs. “Het was technisch niet haalbaar om de twee wedstrijden te projecteren in Bar Goud”, zegt Karel Kriekemans, schepen van Evenementen. De politie is in ieder geval al voorbereid voor het geval feestende fans de rotondes op de Europalaan bezetten, zoals dat doorgaans het geval is bij dit soort wedstrijden.