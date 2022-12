Jong Genk-coach Hans Somers: “Met punten terugkeren uit Anderlecht”

Na de deugddoende thuiszege tegen RWDM (2-0) hoopt Jong Genk vrijdagavond de goede lijn door te trekken op bezoek bij de RSCA Futures. “We willen in de goede flow blijven”, zegt coach Hans Somers.

Somers kan in Anderlecht rekenen op dezelfde namen die vorige week ex-leider RWDM puntenloos naar huis stuurden. Vanuit de A-kern krijgt Jong Genk opnieuw versterking van Leysen, Chambaere, Godts, Geusens en Didden. De broers Et Taïbi, Ndenge Kongolo, Beerten, John en Cutillas Carpe ontbreken door blessures. Sam De Grand is op de terugweg, maar een selectie komt nog te vroeg.

Coach Hans Somers merkte deze week op training dat de eerste competitiezege sinds midden oktober (3-2 tegen RSCA Futures) zijn groep duidelijk deugd heeft gedaan. “Het zorgde toch meteen voor een ander gevoel op training”, aldus Somers. “Er is scherp getraind en de gezichten stonden niet langer op onweer”.

Toch blijft Somers op zijn hoede. “Het gevaar van decompressie loert wel om de hoek, dus dat willen we zeker niet laten gebeuren. We willen de goede flow aanhouden en zeker met punten terugkeren uit Anderlecht.”