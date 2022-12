Laatste loodjes: dit weekend wordt wegdek op verhoogde Kempische bruggen vernieuwd

Hasselt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 december het wegdek van beide bruggen over het Albertkanaal op de Kempische Steenweg in Hasselt opnieuw asfalteren. Tussen 19.00 uur en 9.00 uur wordt de toplaag asfalt van de brug in beide rijrichtingen vernieuwd.