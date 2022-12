Geen Romelu Lukaku en Eden Hazard aan de aftrap tegen Kroatië: Dries Mertens en Leandro Trossard in de basis

Eden Hazard en Romelu Lukaku starten donderdag op de bank, in de alles-of-nietswedstrijd van de Rode Duivels tegen Kroatië, op de slotspeeldag in groep F van het WK in Qatar. Dries Mertens en Leandro Trossard verschijnen aan de aftrap. Kevin De Bruyne draagt de aanvoerdersband.