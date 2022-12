De 10 grootste knelpunten in de zorg

1. Verpleegkundige

De verpleegkundige is de moeder aller knelpuntberoepen. Er zijn onvoldoende verpleegkundigen beschikbaar, of er studeren er onvoldoende af, in verhouding tot de vraag. Bovendien speelt de vergrijzing dubbel: de vraag naar zorg groeit en anderzijds gaan veel werknemers binnen de zorg binnenkort zelf met pensioen.

De vraag is overal. Woonzorgcentra hebben het moeilijk om kandidaten te vinden, net zoals diensten voor thuisverpleegkunde. Allebei rekruteren ze vooral HBO5-verpleegkundigen. Ziekenhuizen mikken voornamelijk op bachelors, al staan ook zij steeds vaker open voor HBO5-verpleegkundigen.

2. Hoofdverpleegkundige

Binnen de verpleegkundigen is ook de hoofdverpleegkundige zeker een knelpuntberoep. Hij of zij geeft leiding aan het verplegend en verzorgend personeel en zorgt voor de planning. Naast een diploma en de nodige ervaring vragen werkgevers vaak bijkomende (management)opleidingen.

Maar veel kandidaten laten zich ook afschrikken omdat ze vinden dat de grotere verantwoordelijkheid niet ten volle wordt vergoed. En omdat ze de premies voor onregelmatige prestaties verliezen waar ze als verpleegkundige vaak wel op kunnen rekenen.

3. Zorgkundige

Een zorgkundige is een verzorgende (zie 4.) die een extra opleiding heeft gevolgd om bepaalde ondersteunende verpleegkundige taken te mogen uitvoeren. Net als veel andere zorgprofielen moeten zij omgaan met complexere zorgsituaties en een toenemende vraag naar zorg.

4. Verzorgende

Dit profiel verzorgt mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben. De verzorgende kan terecht in de thuiszorg, onder meer voor ouderen, pas bevallen moeders of personen met een beperking. Ook hier groeit de vraag naar zorg.

5. Arts

Vooral artsen die in loondienst verbonden zijn aan ziekenhuizen zijn knelpunten. Bepaalde specialisaties, zoals geriaters, spoedartsen en huisartsen, blijken erg moeilijk te vinden.

6. Ergotherapeut

Dit profiel helpt mensen bij ziekte, beperking of ouderdom. Dat doen ze door hen te stimuleren in hun dagelijkse handelingen of door hun leefomgeving aan te passen. Vooral woonzorgcentra geven aan het moeilijk te hebben om kandidaten te vinden.

7. Kinesitherapeut

Een kinesitherapeut helpt mensen met een motorische of functionele beperking revalideren. Vooral kinesisten in loondienst binnen de ouderenzorg worden druk gezocht.

8. Technoloog medische beeldvorming

Een technoloog medische beeldvorming bedient apparaten zoals een MRI-scanner. De grote vraag komt voort uit het feit dat er een beperkte instroom is vanuit het onderwijs.

9. Apotheker

Niet alle apothekers zijn knelpunten. Het gaat hier om de ziekenhuisapotheker, waarvan er te weinig zijn met de nodige opleiding. De tewerkstellingsmogelijkheden in gewone apotheken temperen de interesse voor een bijkomende studie.

10. Optometrist

Een optometrist onderzoekt en behandelt, in een ziekenhuis of in een oogartsenpraktijk, stoornissen aan het oog of het zicht. Het beroep optometrist (als onderdeel van orthoptist-optometrist) wordt sinds 2019 wettelijk onderscheiden van het niet paramedisch beroep van opticien. Maar het aantal kandidaat-optometristen is bijzonder schaars.

Bron: Jobat.be