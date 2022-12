Ook Tomas De Soete weg bij VRT

Tomas De Soete is de derde BV van wie de vaste samenwerking met de VRT is stopgezet. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. Eerder raakte al bekend dat ook Saartje Vandendriessche en Geena Lisa niet langer voor de VRT zullen werken in het kader van het transformatieplan.

De VRT is eerder deze week begonnen met werknemers die ontslagen zullen worden in het kader van hun transformatieplan, op de hoogte te brengen. Woensdag raakte eerst bekend dat Geena Lisa ontslagen is bij de openbare omroep. Zij werkte sinds 1992 voor de VRT en presenteerde onder meer het populaire Fata morgana. De jongste jaren was ze nog heel weinig op het scherm te zien en werkte ze als interne coach.

Later op de dag kwam ook het nieuws naar buiten dat Saartje Vandendriessche deel uitmaakt van de besparingen bij VRT. “Het klopt dat ik niet meer in dienstverband voor VRT werk”, zegt zij aan onze redactie. “Al enige tijd waren er gesprekken met de VRT over het omzetten van mijn bediendestatuut naar een zelfstandigenstatuut. Deze stopzetting van dat bediendestatuut is dan ook geen verrassing.” Vandendriessche benadrukt dat zowel de VRT als zijzelf nog openstaat voor toekomstige samenwerkingen.

Tv-maker en radiostem Tomas De Soete is daarmee de derde grote naam die binnen die besparingen valt. Dat wordt bevestigd aan onze redactie.De ontslagronde kadert binnen de besparingen die de openbare omroep moet doorvoeren van de Vlaamse regering. In de loop van de beheersovereenkomst 2020-2025 moet de omroep structureel 25,1 miljoen euro minder publieke middelen gebruiken.