Krakkemikkige wagen verraadt Peltse cannabisdealer: “Hij heeft gebroken met het milieu”

De feiten dateren van 22 juni 2020. Twee motorrijders van politiezone Kempenland kregen de verdachte wagen op de Peerderbaan in Peer in het vizier omdat ze zijn auto in slechte staat wilden controleren. Dat zag de bestuurder niet zitten waarop hij de vlucht nam. Toen ze de wagen konden stoppen, zette de man het tevergeefs op een lopen. Bij zijn arrestatie bleef de verdachte zich verzetten. “Hij sloeg in paniek”, stelde zijn advocate Lore Gyselaers. Onderzoek leverde vier pakken drugs in zijn wagen en twee gsm’s op. In de smartphones vonden de speurders berichten terug die wezen op drugshandel.

Schuldinzicht

Uit nazicht van ANPR-camera’s en telefoniegegevens bleek dat de Peltenaar de 3,67 kilo wiet bij een 27-jarige Bocholtenaar was gaan kopen. Tijdens zijn rit was de dertiger op weg naar een klant in Houthalen-Helchteren. Gezien zijn gunstig strafregister vorderde de procureur 20 maanden cel en 8.000 euro boete. Voor de Bocholtenaar is twee jaar cel en 12.000 euro boete gevraagd. In 2018 liep hij ook al eens tegen de lamp. Gyselaers vroeg voor de Peltenaar uitstel van straf. “Er is schuldinzicht en mijn cliënt heeft gebroken met het milieu. Ik vraag u om er mee rekenen te houden dat hij goed meewerkte aan het onderzoek en zes maanden in voorlopige hechtenis zat.” De Bocholtenaar blijft elke betrokkenheid ontkennen. Zijn advocate, Flavia Lubandy, kon bijgevolg niets anders dan de vrijspraak vragen. “Hij heeft vast werk en zijn leven staat op de rails.” Vonnis op 22 december.