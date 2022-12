Hoe gaat het met Cedric en Anaïs, die half jaar geleden ‘Huis Gemaakt’ wonnen?

Hond Juleke is grote fan van de steile trappen in huis. — © Joris Herregods

Hoe zou het nog zijn met dat ene huis in de Vlagstraat in Antwerpen-Noord? Het huis dat het jonge koppel Cedric van den Bosch (23) en Anaïs De Caster (23) won dankzij Huis Gemaakt op VTM. Wij gingen poolshoogte nemen. “Al 163 mensen willen dezelfde badkamer als de onze”, vertellen de bewoners.

Wanneer we de woonst van Cedric en Anaïs betreden, valt vooral op dat er niets meer lijkt te zijn veranderd. “En toch ben ik nog aan het klussen”, zegt Cedric. “Op de bovenste verdieping is het opnieuw een bouwwerf. Daar was een slaapkamer gemaakt, maar de eerder dit jaar geplaatste tussenmuur is weer weggehaald. We willen nu aan die slaapkamer een open badkamer maken. Maar die is nog verre van af.”

Het huis in de Vlagstraat in Antwerpen-Noord. — © rr

Cedric amuseert er zich vooral tijdens het weekend mee. “Tot de buurvrouw op de muur klopt omdat het zondag is. De bouwsector is mijn job, ik ben zulk werk dus nog niet beu. Maar het gaat trager. Ook eens fijn om niet tegen deadlines te werken. In Huis Gemaakt zou het over twee dagen klaar geweest zijn, maar nu schat ik nog een maand.”

Zorgde het haastwerk tijdens de tv-opnames voor fouten? “We hadden een probleem met het toilet. Een leiding bleek niet goed in elkaar geklikt. Er zat niks anders op dan de boel weer open te leggen.”

Misschien gaat het koppel de trap opnieuw zandstralen. “We moesten die vlak voor de deadline snel schilderen. En net dan liep de hond erover. Er is een extra laag opgezet, maar niet zoals het moet. Waardoor schoenen nu sporen nalaten.”

Tot in de puntjes

De inrichting van de leefruimte lijkt identiek aan die van de finaleweek. “Door de werken is Cedrics bureau even naar beneden gehaald, maar voor de rest was alles prima ingericht. We hadden tijdens de opnames al zoveel decoratie gekocht, dat het tot in de puntjes was ingericht”, zegt Anaïs die werkt bij Ballet Vlaanderen als ballerina. “We kochten nog een retro blender en broodrooster.”

Aan het interieur is niets meer veranderd. — © Joris Herregods

In aanloop naar de finale werd de kolossale donkere zetel gewisseld voor een ander exemplaar. “De jury vond die niet passen in ons interieur. We mochten die van de sponsor omruilen. Op een dag zijn ze die zetel komen halen met een busje”, zegt Cedric. “Blijkt nu dat ze met die zetel naar het productiehuis in Leuven zijn gereden. Hij staat daar op kantoor. Als toekomstige deelnemers hun contracten tekenen, kunnen ze in onze voormalige zetel zitten.”

Hoe blikt het koppel terug op de opnameperiode? “We snappen nog altijd niet hoe we dat acht maanden hebben volgehouden”, aldus Anais. “Op dat moment doe je dat gewoon. De adrenaline doet het je volhouden.”

Applaus

De herinneringen aan de finale zijn nog levendig. Het moment dat het koppel na de overwinning de straat inreed, was kippenvel. “Omdat men alles optimaal wou filmen, moesten we verderop in de Stuivenbergwijk wachten. Wij konden het applaus twee straten verder al horen.”

Kippenvelmoment. — © rr

De overwinning heeft nog gevolgen. “Mensen vragen me in de supermarkt spontaan hoe het met ons huis is”, zegt Anaïs. “We hebben ook geregeld mensen die spontaan aanbellen om binnen te kijken. Onder wie een Nederlander die via VTMGO keek. Die gingen eerst naar de Sinksenfoor, en bezochten dan ons huis als volgende attractie. Toffe mensen hoor, die een kop koffie kregen.”

Het programma leverde Cedric, die op zijn 18de begon als dakwerker, een extra bonus op. “Mijn agenda zit megavol. Wist je dat ik 163 offerte-aanvragen kreeg van mensen die dezelfde badkamer willen? Maar voorlopig plaats ik die niet. Ik wil eerst thuis zien of alles blijft functioneren zoals het moet. Want dat was toch een vrij experimentele badkamer. Maar voorlopig functioneert ze prima. Ik merk ook dat mensen me veel serieuzer nemen. Vroeger zag je hen soms kijken. Wat zou die 23-jarige gast ervan bakken? Nu laten ze me doen omdat ze weten dat ik er alles van ken.”

De badkamer die iedereen ook wil. — © Jan Van der Perre

“Cedric heeft het altijd druk, maar we maken tijd voor elkaar. Zo is er elke week een date night waarop we iets leuks doen. Op restaurant of naar de film.”

Investeren

Door de overwinning overviel het koppel een enorme rust. “Vroeger moest ik als zelfstandige elke maand een bepaald bedrag uit mijn zaak halen om alle vaste kosten te betalen. Nu heb ik geregeld de kans om te investeren in mijn zaak”, aldus Cedric. “Het gegeven dat ik niet meer moet aankloppen bij een bank om te lenen geeft echt een bangelijk gevoel.”

“We kunnen het ons nu ook veroorloven om een tripje te doen”, zegt Anaïs. “Bij mij is het nog altijd niet doorgedrongen wat ons is overkomen. Te gek voor woorden dat we wonen in een huis waarvoor we nooit hebben moeten betalen.”

Cedric en Anaïs komen te weten dat ze hebben gewonnen. “Te gek voor woorden dat we wonen in een huis waarvoor we nooit hebben moeten betalen.” — © vtm

“Terwijl ik vaak bij klanten over de vloer kom die dan zeggen dat ze nog 23 jaar moeten afbetalen”, zegt Cedric.

Het huis in de Vlagstraat was geen dag te vroeg klaar. Van hun vorige woonst was een deel van het dak gaan vliegen. “Er stond overal vijf centimeter water. Mijn computer, camera en zelfs onze piano… alles was kapot. Het huis was onbewoonbaar verklaard. De eigenaar vroeg me recent om het dak te maken, wat ik heb gedaan. Maar ik zou ervoor geen geld van de wereld terug naartoe willen. In een huurwoning doe je ook niet wat je wilt. Hier was het geen probleem om een roze keuken en een groene badkamer te maken.”

De roze keuken. — © Jan Van der Perre

Een extra meerwaarde is het terras aan de achterkant. “Voor heerlijke barbecues in de zomer. Allemaal volgens de regels geplaatst, en wettelijk in orde. Maar toch heeft een buurman het moeilijk met de inkijk. We maken liever geen vijanden, dus we bekijken hoe we dat oplossen.”

© Jan Van der Perre

Is tijdens ons gesprek ook van de partij: bijtgrage hond Juleke. “Hij vindt al die trappen in huis top. Hij durfde aanvankelijk de steile trap niet op tot hij plots zijn angst overwon. Als de bel gaat is die in twee seconden beneden.”

Welke tip heeft het koppel voor toekomstige deelnemers aan Huis Gemaakt? “Werk frustraties niet uit op je partner, maar op je huis. We spreken uit ervaring. Anders neem je ruzie mee naar huis. En ruim alles goed op.”

“Ofwel betaal je 25 jaar lang een lening af, ofwel laat je een hoop zweet om een unieke kans te grijpen”, weet Cedric. “Al bij de start van het programma heb je een kans van één op negen om te winnen. Ik vind dat veel.”