Zingende militair waagt zich aan Adele in eerste liveshow ‘The Voice’

Leopoldsburg

Koen Wauters was de enige die tijdens de Blind Auditions draaide voor Johan Callaars (38). De militair uit Leopoldsburg wist zijn coach keer op keer te overtuigen en staat vrijdag in de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. Daarin zal hij Set Fire To The Rain van Adele zingen. In zijn team moet Johan het opnemen tegen twee straffe zangeressen: Rosann uit Sluis en Louise uit Kluisbergen. Na hun prestaties zal Koen één kandidaat kiezen voor de volgende ronde. Ook de kijkers mogen één talent doorsturen naar de tweede liveshow. Voor het derde teamlid zal het The Voice-avontuur vrijdag dus eindigen. (nco)

‘The Voice van Vlaanderen’, VTM, 20.45 uur