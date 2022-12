WK-enquête: geloof in kwalificatie Rode Duivels is klein, HBvL-lezers willen Roberto Martinez buiten

De Rode Duivels staan voor het moment van de waarheid. In een alles-of-nietswedstrijd tegen vicewereldkampioen Kroatië moet een vroegtijdige exit op het WK vermeden worden. Wij peilden daarom naar jouw antwoord op vijf brandend actuele vragen. Het resultaat: het geloof in kwalificatie voor de achtste finales is klein, het vertrouwen in bondscoach Roberto Martinez nóg kleiner.

Zullen de Rode Duivels zich kwalificeren voor de achtste finales? Moet Romelu Lukaku aan de aftrap verschijnen in het cruciale duel tegen de Kroaten? Start Kevin De Bruyne best in de aanval of naast Axel Witsel op het middenveld? Welke twee aanvallers zet jij in steun van de diepe spits? En geloof jij nog in bondscoach Roberto Martinez? Dat zijn de vijf vragen waarop 2.321 lezers de voorbije uren een antwoord gaven. Het resultaat lees je hier:

Het geloof in een overwinning van de Rode Duivels is klein, zo blijkt. 66 procent van jullie verwacht immers dat Thibaut Courtois en co straks alweer op het vliegtuig naar Brussel zitten.

Het antwoord op deze vraag is volmondig ja. 1.784 bevraagden willen Big Rom vanaf de eerste minuut tussen de lijnen. 537 bevraagden zien de spits van Inter na al zijn blessureleed van de afgelopen maanden eerder als supersub.

Kevin De Bruyne een rijtje naar achter schuiven is volgens heel wat analisten de oplossing om de Duivels aan het voetballen te krijgen. Jullie meningen zijn verdeeld: 47 procent zou KDB naast Axel Witsel posteren, de andere 53 procent ziet hem liever zijn positie in de pocket behouden.

Het merendeel van jullie zet Leandro Trossard en Jeremy Doku in de pocket, in steun van de diepe spits. Daarna volgen achtereenvolgens Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco, Hans Vanaken en Charles De Ketelaere.

Last but not least: de toekomst van de bondscoach. De voetbalbond wil zijn contract verlengen, maar jullie zien dat duidelijk liever anders. Liefst 77 procent van jullie is het vertrouwen in de bondscoach immers kwijt. De Catalaan kan zich optrekken aan 533 lezers, 23 procent, die wel nog in hem geloven.