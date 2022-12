Engelse drugskoeriers riskeren 6 jaar cel voor gijzelen Tongerse transporteur die 242 kilo cocaïne kwijtspeelt

De verschillende partijen in de zaak stonden op 3 mei van dit jaar al eens voor de correctionele rechtbank om het dossier rond de gijzeling van een Tongerse drugstransporteur te pleiten. Er volgde echter geen vonnis omdat de zaak toen behandeld werd voor een zetel met slechts een rechter. Donderdag werd de hele zaak daarom nog eens overgedaan. Dit keer voor een zetel met drie rechters. Een goede wending voor de beklaagden, want de procureur eiste uiteindelijk zelfs een lichtere straf door de overschrijding van de redelijke termijn omdat het dossier lang heeft stilgelegen. Zo vroeg hij deze keer zes jaar cel, in plaats van de eerder gevorderde acht jaar.

Verlies van 1,6 miljoen euro

Op 16 mei 2017 voerde het Tongerse slachtoffer een transport uit tussen een Nederlandse en een Engelse organisatie. In de laadruimte van de vrachtwagen zat 242 kilogram cocaïne, verstopt tussen landbouwvoertuigen. Het transport werd uiteindelijk onderschept door de Engelse politiediensten, die een onderzoek waren gestart over het reilen en zeilen van de Engelsen. De drugs werden in beslag genomen en de chauffeur – die in onderaanneming werkte voor de Tongenaar – mocht beschikken met als gevolg dat de Engelse drugsdealers naar hun cocaïne én naar een bedrag van 1,6 miljoen euro konden fluiten.

De Engelsen geloofden volgens de aanklager echter niet dat het ging om een interceptie door de politie omdat de chauffeur al na 36 uur terug op vrije voeten was. Ze dachten eerder aan een ripdeal waarbij de chauffeur er zelf met de drugs vandoor zou gegaan zijn. “Daarom kwamen ze met enkele personen op bezoek in België om bij de Tongenaar, die verantwoordelijk was voor de transporten, verhaal te halen”, klonk het.

Omdat de Tongerse transporteur besefte dat hij in nauwe schoentjes zat, sprong hij eerst nog in zijn mobilhome en reed hij richting Spanje. Maar hij keerde al snel op zijn stappen terug toen bleek dat de Engelsen bij zijn vrouw en zoon aan de deur stonden.

Uiteindelijk sprak de man met de Engelse drugsdealers af. Volgens de procureur werd hij tijdens dat afspraakje in elkaar geslagen. De Engelsen zouden hem vervolgens gevangen hebben genomen en ondergebracht hebben in een loods in Nederland. “Ze wilden of wel de drugs, of wel het geld terug. Anders zouden ze hem kapotmaken”, aldus de aanklager. Uiteindelijk kon de Tongenaar toch ontsnappen en werden de Engelse drugskoeriers gearresteerd.

Porno kijken

Meester Luk Delbrouck, die optreedt voor een van de Engelse beklaagden, vraagt de vrijspraak. Volgens hem hadden zijn cliënt en de Tongerse transporteur een goede verstandhouding nadat ze elkaar in de gevangenis leerden kennen. De gijzeling is volgens hem niet bewezen. “De vraag is of die man van zijn vrijheid is beroofd, ja of nee. Als je iemand gijzelt, neem je toch zijn telefoon af? Hij had die constant op zak. Hij kon zijn echtgenote bellen en bovendien weten we uit telefonieonderzoek dat hij daar in Nederland porno keek. Dan ben je toch relatief op je gemak, denk ik?”.

Indien er toch sprake is van gijzeling betwist Delbrouck dat zijn cliënt erbij betrokken was omdat hij al terug naar België was gereisd om relevante documenten over de politietussenkomst te verzamelen. “Wat er nadien in Amsterdam is gebeurd, daar hebben wij het raden naar.”

In 2019 werden de Tongenaar en zijn stiefzoon – gekend als brein in het verhaal rond de helikopterbruid – zelf ook al veroordeeld tot 10 en 5 jaar cel voor drugstransporten.

Vonnis volgt op 5 januari.