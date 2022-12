Lommelse cannabisplantage levert Nederlander 18 maanden cel op

Een 46-jarige Nederlander uit Gelderland is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel voor de uitbating van een cannabisplantage. In een woning langs de Heidebloemstraat in Lommel bleek hij 180 oogstrijpe planten te onderhouden. Een 32-jarige Lommelse kompaan kreeg 12 maanden cel met uitstel.

In tegenstelling tot de Nederlander gaf de man uit Lommel geen verstek voor het proces. Eerder maakte hij al kennis met justitie voor het plegen van meerdere diefstallen. “Hij was aan lager wal geraakt. De man was dakloos”, pleitte zijn raadsman Peter Donné. Het was de Nederlander die de dakloze in huis nam en zo mee betrok in de cannabisplantage. “Hij heeft enkel geholpen met de knippen van de planten. Het was niet zijn plantage. Bovendien gaat het eerder om een beperkt aantal planten”, luidde het.

Volgens het openbaar ministerie was er al een eerdere oogst geweest. De Nederlander krijgt naast de 18 maanden cel nog 8.000 euro boete opgelegd. De Hasseltse strafrechter verleent de Lommelaar uitstel van straf. Wel moet hij een zinvolle dagbesteding zoeken, zich laten behandelen voor zijn verslaving en het drugsmilieu vermijden. Voor het illegaal aftappen van de elektriciteit is enkel de Nederlander een bedrag van 11.875 euro aan Fluvius verschuldigd. De factuur van de gerechtskosten voor het duo bedraagt 5.762 euro.