In de Moose Bar in Hasselt kan je losgehen op schlagerhits tot in de vroege uurtjes

Als fervent skiër opende Yves Smolders ettelijke jaren geleden Moose Bar naast zijn discotheek Versuz in Hasselt. — © Moose Bar

Als fervent skiër opende Yves Smolders ettelijke jaren geleden Moose Bar naast zijn discotheek Versuz in Hasselt. Het concept brengt de Alpense skihut tot in Limburg, maar dan zonder de sneeuw en de ski’s. Tot in de vroege uurtjes kan je er mee jodelen op de grootste schlagerhits.

Moose Bar was van meet af aan een groot succes. “Je kan erop tellen dat de bar rond 22 uur vol zit”, zegt initiatiefnemer Yves Smolders die het après-skiconcept ondertussen ook in andere Vlaamse steden uitrolde met als toppunt de Moose Bar XXL fuif in het Sportpaleis.

Er worden kosten nog moeite gespaard om de bezoekers een echt vakantiegevoel bij de deur te bieden. “Onze chalets bestaan volledig uit hout en komen uit Duitsland. We zorgen voor extra sfeer met kerstbomen, verlichting en nepsneeuw. Het is een laagdrempelig concept met gratis inkom. De meezingers klinken van begin tot het einde door de boxen. En elke week zijn er live acts.”

Smolders wil er vooral een no-nonsensesfeer creëren waar iedereen zich welkom voelt. Waar vrouwen ook halve liters bier drinken en waar je aan de hotdogkraam echte braadworsten kan kopen. Trek je lederhosen aan, of ga gewoon in je jeans, het maakt allemaal niet uit, en geniet er van de halve liters, de jenevers of de Moose Knuckles: de eigen shotjes op basis van vodka en rum.

Moose Bar, Trichterheideweg in Hasselt. Open op do, vrij en za van 19 tot 4 uur ’s nachts. Info: www.moosebar.com