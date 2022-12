Jubelfeest voor 50 jaar Samana in Tessenderlo

Ere wie ere toekomt. Zonder de KWB van Tessenderlo-centrum was er op zaterdag 26 november 2022 geen feest geweest. Het waren inderdaad enkele bestuursleden van de KWB die 50 jaar geleden beslisten om iets te doen voor de ouderen en zieke mensen van Tessenderlo. CM zag zijn kans en sprong bij op de kar. Ziekenzorg Tessenderlo-centrum is toen gedoopt. Dit jubileum kon het bestuur van Samana Tessnderlo-centrum niet ongemerkt laten voorbijgaan. Een jaar lang hebben ze maandelijks meerdere uren vergaderd om er een mooi feest van te maken. Op 26 november om 6u30 stonden de vrijwilligers paraat om een gratis ontbijt voor de thuisgebonde zieken klaar te maken en aan huis te leveren. Daarna moest de feestzaal in Het Loo een grondige metamorfose ondergaan. Tafels voor 188 gasten werden in een mum van tijd omgetoverd tot een prachtig plaatje. De eerste gasten kwamen al aanzetten om 11u15, terwijl het feest pas begon om 12u. Via een prachtige fotoreportage die 50 jaar ziekenzorg (Samana) in beeld bracht, werd teruggeblikt op het verleden. Met een hapje en een drankje werd het feest op gang geschoten. Na het welkomstwoord van de voorzitter werd de academische zitting geopend en aan elkaar gepraat door Mia. De burgemeester had lovende woorden voor al het werk dat de vrijwilligers in Tessenderlo verrichten. Bij een Samanafeest hoort een bezinning, mooi gebracht door kernlid Benoit en diaken Jef. Naast lekker eten en wijn was er ook zang en dans. De namiddag werd afgesloten met een dessert en koffie. Foto's: Alfons Eijckmans