Ook Saartje Vandendriessche na 17 jaar weg bij VRT: “Geen verrassing, open voor toekomstige samenwerkingen”

Saartje Vandendriessche (47) is een van de werknemers die in het kader van het transformatieplan niet langer voor de VRT zal werken. Zij is niet ontslagen, zegt ze zelf, maar haar bediendecontract is wel stopgezet en zij gaat verder als zelfstandige. Eerder vandaag was al gebleken dat ook Geena Lisa na jarenlange dienst de openbare omroep moet verlaten.

Eerder deze week is de VRT begonnen met de werknemers die ontslagen zullen worden in het kader van de besparingen, daarvan op de hoogte brengen. Eerder vandaag werd al duidelijk dat Geena Lisa een van de grote namen is die de openbare omroep gedwongen moet verlaten.

Nu blijkt dat ook Saartje Vandendriessche deel uitmaakt van de besparingen. “Het klopt dat ik niet meer in dienstverband voor VRT werk”, zegt zij aan onze redactie. “Reeds enige tijd waren er gesprekken met de VRT over het omzetten van mijn bediendestatuut naar een zelfstandigenstatuut. Deze stopzetting van dat bediendestatuut is dan ook geen verrassing.”

Vandendriessche benadrukt dat zowel de VRT als zijzelf nog open staat voor toekomstige samenwerkingen. “In de toekomst zal ik sowieso mijn tijd en energie blijven besteden aan die onderwerpen, die me na aan het hart liggen en waar ik echt nog enthousiast van word. Bij de VRT of via andere kanalen.”

Omroepster geweest

De 47-jarige was van 2005 tot 2015 omroepster op Eén en was een graag gezien gezicht in programma’s als Het swingpaleis en De laatste show. Zij presenteerde op de VRT-zenders onder meer Vlaanderen vakantieland, Op de man af en Saar in het bos. Eerder presenteerde ze ook bij TMF en VT4 en ze dook ook op in meerdere tv-series, waaronder Matroesjka’s en Familie. Naast tv-gezicht staat Vandendriessche ook bekend als sportieveling. Zij organiseert bijvoorbeeld fitnessvakanties en begeleidt fietstochten.

Bij VRT kregen deze week tientallen medewerkers te horen dat ze eind dit jaar gedwongen moeten vertrekken in het kader van het transformatieplan. Dat kadert in de besparingen die de openbare omroep moet doorvoeren van de Vlaamse regering. In de loop van de beheersovereenkomst 2020-2025 moet de omroep structureel 25,1 miljoen euro minder publieke middelen gebruiken.

Op individuele ontslagen, zoals dat van Geena Lisa, wenst de VRT niet in te gaan. “We kunnen wel bevestigen dat dinsdag en woensdag vijftig werknemers in een lang gesprek te horen hebben gekregen dat het hier voor hen stopt”, klinkt het aan de Reyerslaan. “Er is meteen ook een groot pakket maatregelen beschikbaar gesteld met daarin onder andere begeleiding naar een andere job, maar ook psychologische en medische bijstand. We gaan niet zeggen op welke afdelingen hoeveel mensen zijn ontslagen.”

Ook Geena Lisa ontslagen

Geena Lisa vernam eerder eveneens haar ontslag bij de VRT. Ze werkte sinds 1992 voor de VRT en presenteerde onder meer het populaire Fata morgana. De jongste jaren was ze nog heel weinig op het scherm te zien en werkte ze als interne coach. Maar ook zij is de deur gewezen bij de openbare omroep in het kader van het transformatieplan, zo schreef ze op Facebook en bevestigt ze ook aan onze redactie.“Ik verlaat na 22 jaar VRT en ben ontroerd door de vele reacties”, zegt de presentatrice.

“Ik ben dankbaar voor de vele prachtige jaren, ik heb vele verhalen over kansen, mooie vriendschappen en zotte avonturen. Vandaag is VRT een bedrijf in verandering en dat gaat gepaard met het gaan van mensen en komen van anderen. Ik kies vandaag 100 procent voor mijn geliefde job als coach, trainer en auteur binnen de wereld van well-being en mentale gezondheid. Mijn ontslag geeft me de kans om voluit voor mijn passie te gaan. Ik moet mijn collega’s verlaten, maar ik versterk de banden met anderen die recent op mijn pad kwamen. Meer dan ooit sta ik dan ook bewust positief in mijn leven.”