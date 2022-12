Antwerp is vertrokken op stage naar Dubai en supportert vanuit de lucht voor kapitein Toby Alderweireld op WK

Na een snelle hap op de club vertrokken spelers en staf van Antwerp donderdagmiddag op de Bosuil richting de luchthaven van Zaventem. Daar nemen ze om 15 uur het vliegtuig met bestemming Dubai, goed voor een vlucht van meer dan zes uur. De delegatie van de Great Old hangt dus in de lucht tijdens de beslissende match van de Belgen tegen Kroatië (aftrap om 16 uur), maar zal toch voor aanvoerder Toby Alderweireld kunnen supporteren. Er is immers wifi aan boord van het Emiratestoestel.

Niet iedereen van de A-kern reist mee naar Dubai. Radja Nainggolan mag in de wintermercato vertrekken en traint nog steeds met de B-kern. Björn Engels (kuit) zet zijn revalidatie verder in Antwerpen, terwijl Sam Vines (enkel) en Koji Miyoshi (knie) in hun thuisland van hun langdurige blessures herstellen. Ook de jonge aanvaller Bruny Nsimba is niet mee. Hij volgt een aangepast programma. Vincent Janssen is nog met Oranje op de Wereldbeker actief. De Ecuadoriaan William Pacho ligt er na de groepsfase wel al uit, maar pikt pas na de stage weer aan.

Met Gerard Vandeplas (U18), Igor da Silva (U23), Niels De Valckeneer (U23) en Kobe Corbanie (U23) krijgen vier jongeren de kans om zich in de kijker te spelen. Zij kunnen morgennamiddag, tijdens de eerste van acht oefensessies in de woestijn, een eerste keer hun kunnen tonen aan Mark van Bommel.