Na horrorcrash op WK (waarna ze Wout van Aert belde) nu ook hartoperatie voor ex-wereldkampioene: “Hartslag piekte tot 219”

Ze was twee jaar geleden op weg naar haar tweede opeenvolgende wereldtitel tijdrijden toen het noodlot toesloeg voor Chloé Dygert. De Amerikaanse wielrenster verloor de controle in een afdaling en crashte zwaar. Nu sloeg opnieuw het noodlot toe.

Om destijds haar moraal wat op te krikken, sprak Dygert met niemand minder dan Wout van Aert. Onze landgenoot liep ook een zware blessure op aan z’n been bij een val in de Tour de France en keerde op het allerhoogste niveau terug.

“Ik heb inderdaad contact opgenomen met Wout van Aert”, aldus de Amerikaanse. “We hebben wat gebabbeld en dat deed me deugd. Zijn crash was zelfs nog zwaarder dan die van mij. Hij had nog meer problemen met zijn pezen en moest zelfs een tweede keer onder het mes. Maar horen hoe hij zijn herstel doorliep, hoe lang het geduurd heeft en hoe hij met alles omging, dat heeft me hoop gegeven. Kijk maar eens waar hij nu staat.”

Sindsdien herstelde Dygert -zevenvoudig wereldkampioenen op de piste - volledig van haar horrorcrash op het WK. Vorig jaar kroonde ze zich tot Amerikaanse kampioene tijdrijden en pakt ze brons op de Olympische Spelen met de ploegenachtervolging.

Maar onlangs ging het mis tijdens een duurtraining. “Mijn hartslag piekte to 219 en zat toen vijf minuten lang op 205 en nog eens tien minuten op 195. In de 35 minuten erna sprong versprong mijn hartslag tussen de 180 en 205”, aldus de Amerikaanse. “Ik maakte dit voor het eerst mee in 2015 en tot dit seizoen gebeurde het maar één of twee keer per jaar. De afgelopen twee maanden is het alleen al vijf keer gebeurd. Mijn angst is om een hartritmestoornis te hebben tijdens een wedstrijd, waardoor ik zou moeten opgeven. We hebben de beslissing genomen om te opereren.”

Dygert zat vijf dagen na operatie weer op de fiets. Volgens de renster was de aandoening niet levensbedreigend. “Het was één van de meest unieke soorten pijn die ik ooit heb gevoeld. Na vijf dagen zat ik weer op de fiets, met slechts één kleine hapering in de hartslag op dag vijf.”