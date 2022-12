Cannabisplantage van 750 planten ontdekt in Lommel, vrouw gearresteerd

Op de Boekbindersweg in Barrier (Lommel) is woensdag een cannabisplantage van 750 planten ontdekt. Een vrouw werd gearresteerd.

De politie Lommel deed de vaststellingen, de civiele bescherming kwam ter plaatse om de cannabisplantage te ontmantelen. De vrouw die werd opgepakt zal donderdag voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over haar aanhouding.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be. siol