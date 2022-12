Courtois extra gemotiveerd, De Bruyne heeft zijn maatje terug en al 12 jaar niet verloren van Kroatië: waarom België nog niet hoeft te wanhopen

De sterren staan niet uitermate gunstig en de overtuigende 4-1-zege van Kroatië tegen Canada boezemt best wat angst in, maar toch zijn er meer dan genoeg redenen om alsnog in een Belgische kwalificatie te geloven. Wij zetten er alvast vijf op een rijtje.

1. Romelu!

Roberto Martinez beschikt vandaag weer over een fitte Romelu Lukaku. De Belgische topscorer aller tijden moet zonder meer de nodige impact kunnen hebben en tegelijk ook zijn ploegmaats meer vertrouwen in een goede afloop geven. De Bruyne leek zich de voorbije duels te ergeren aan de looplijnen – of net het gebrek eraan – van Michy Batshuayi. Met Lukaku heeft hij straks wel een aanspeelpunt en eentje waar hij door de jaren heen automatismen opbouwde. Lukaku is gemiddeld goed voor 0,66 goals per interland, hij scoort met andere woorden in 2 op 3 duels voor onze Rode Duivels. En aangezien hij tegen Marokko al inviel zonder te scoren… Bovendien stond Lukaku in het verleden al drie keer aan het kanon tegen Kroatië.

2. Kroatië stootte nooit twee keer na mekaar door

De Kroaten zijn aan hun zesde WK toe. Op het vorige bereikten ze de finale en ook in 1998 in Frankrijk schopten ze het tot in de halve finales. Twee indrukwekkende optredens, maar daartussen gaapt het grote niets. De Kroaten bereikten nog nooit twee keer na mekaar de tweede ronde op een WK. Zowel in Zuid-Korea en Japan (2002) als in Duitsland (2006) en Brazilië (2014) strandden de Kroaten al in de groepsfase. We kunnen dus bijna zeker zeggen dat het na Rusland (2018) opnieuw een fiasco wordt. België ging wel al vaker twee keer na mekaar door naar de volgende ronde.

Kevin De Bruyne kende nog nooit zes wedstrijden op rij voor België zonder goal of assist. — © VisionhausGetty Images

3. De Bruyne staat al vier interlands droog

Al vier interlands bracht hij geen statistieken meer bij. Zowel tegen Nederland, Egypte, Canada als Marokko was Kevin De Bruyne niet doeltreffend: geen goal, maar ook geen assist. Dat is meteen ook zijn langste droogte bij de Rode Duivels sinds 2015. Toen overkwam het hem eens in vijf interlands tegen Bosnië, Wales, Cyprus, Israël en opnieuw Wales. Toen doorbrak hij die negatieve spiraal met een goal en een assist tegen Bosnië. Als De Bruyne zijn langste droogte niet wil overdoen, scoren de Duivels vanmiddag dus sowieso opnieuw.

Courtois heeft maar liefst 39 keer vaker da nul gehouden dan zijn collega bij Kroatië — © Getty Images

4. Livakovic is geen slot op de deur

De Kroatische doelman Dominik Livakovic staat weliswaar sterk te keepen op dit toernooi. Hij slikte nog maar één doelpunt in de eerste twee groepsduels en dat is een flink stuk onder zijn gemiddelde van 1,14 tegendoelpunten per wedstrijd. Hij is zich met andere woorden momenteel aan het overtreffen. Bovendien hield hij nog maar tien keer de nul in 36 wedstrijden voor de nationale ploeg. Thibaut Courtois kan veel beter cijfermateriaal voorleggen. Met een gemiddelde van 0,79 tegendoelpunten per wedstrijd en 49 clean sheets in 99 interlands, is Courtois een stuk betrouwbaarder. Bovendien kan het voor hem een extra motivatie zijn om in zijn 100ste interland voor de 50ste keer de nul te houden.

Modric was er in 2010 bij toen de Rode Duivels voor het laatst van Kroatië verloren. — © AFP

5. Modric en Lovren zijn de enigen die ons konden kloppen

De laatste nederlaag van de Belgen tegen Kroatië dateert intussen van woensdag 3 maart 2010. Meer dan 12 jaar geleden, dus. De enige Kroaten die weten hoe de Belgen te kloppen zijn, zijn kapitein Luka Modric en verdediger Dejan Lovren. Zij waren er die dag bij. Alle 16 andere spelers van die wedstrijd zitten intussen niet meer in de selectie. Bij de Belgen heeft nagenoeg de hele selectie al wel eens van Kroatië gewonnen. Bij de 1-0-zege van vorig jaar stonden onder meer Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Tielemans, Castagne, Mertens, Carrasco, Hazard en Lukaku tussen de lijnen.