Na enkele turbulente dagen staan de Rode Duivels voor hun alles-of-nietswedstrijd tegen Kroatië, donderdag op de slotspeeldag in groep F op het WK in Qatar. En de Belgen zijn er klaar voor. Althans, dat wil de voetbalbond doen uitschijnen met een video op sociale media. Met Jan Vertonghen in de hoofdrol.