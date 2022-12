Het einde van de blauwe parkeerschijf? Stad Oostende neemt afscheid en gaat volledig digitaal

De nieuwe parkeermeters, waar je alleen nog digitaal kan betalen, verschenen ondertussen in het straatbeeld en zijn sinds donderdag in gebruik. De blauwe parkeerschijf verdwijnt. — © jro, ego

Zoals bekend neemt de stad Oostende het straatparkeren weer in handen nadat concessiehouder Indigo er decennialang het parkeren op de openbare weg heeft beheerd. De stad zet in op volledige digitalisering, dus verdwijnt ook de blauwe parkeerschijf. Op 5 december opent in het Economisch Huis een fysiek parkeerloket.

Het heft weer in eigen handen nemen opent mogelijkheden voor de stad. Zo werden enkele versoepelingen doorgevoerd en richtte het stadsbestuur een eigen klein parkeerbedrijf op, dat onder de naam Mobil-O door het leven zal gaan. De eerste nieuwe parkeermeters verschenen intussen in het straatbeeld en werden op 1 december in gebruik genomen.

Je kan er voortaan echter niet meer betalen met cash geld. Alles verloopt voortaan dus digitaal. “Om een efficiënt, doelgericht en klantvriendelijk parkeerbeleid te voeren, kiezen we resoluut voor een doorgedreven digitalisering”, zegt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Mobiliteit en Parkeren.

Ook het nummer 4411 kan verder gebruikt worden. Een parkeerticket krijg je echter niet meer. Alle nummerplaten worden voortaan gescand door een scanwagen. Nummerplaten dienen dan ook ingegeven te worden in de nieuwe parkeermeters.

Parkeerschijf verdwijnt

Met de nieuwe parkeermeters verdwijnt ook de blauwe parkeerschijf. Oostende heeft twee blauwe zones: in de wijk Raversijde en de Hendrik Baelskaai op de Oosteroever. Wie er parkeert moet voortaan een gratis parkeersessie starten aan de nieuwe parkeerautomaat of via sms of app.(Lees verder onder de foto)

Vanaf maandag 5 december kunnen alle nodige parkeervergunningen digitaal aangevraagd worden via oostende.intouch.be/eloket. Ook de registratie voor de personen met een mindervalidenparkeerkaart kan op hetzelfde digitale loket. “De bestaande bewonerskaarten blijven geldig. Die komen automatisch in ons nieuwe digitale systeem. De bewonerskaarten die vervallen, moeten wel hernieuwd worden via het digitaal loket”, aldus de schepen.

De parkeerjeton voor inwoners en tweedeverblijvers om 30 minuten gratis te parkeren vervalt. Je dient je eenmalig te registreren om weer gebruik te kunnen maken van het recht om 30 minuten gratis te parkeren. De stad opent ook een fysiek loket in het Economisch Huis Oostende in de Gistelsesteenweg 1c. Wie hulp nodig heeft bij de registratie kan daar terecht.