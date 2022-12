Commissaris-generaal van de federale politie verlengt mandaat niet om “persoonlijke redenen”

Marc De Mesmaeker was sinds 15 juni 2018 commissaris-generaal. “Hij heeft die beslissing vandaag meegedeeld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Hij benadrukt dat de bevolking, de overheden, andere veiligheidspartners en uiteraard de personeelsleden van de Federale Politie en bij uitbreiding van de Geïntegreerde Politie ondertussen op zijn volle inzet kunnen blijven rekenen”, klinkt het in het persbericht van de Federale Politie.

Het mandaat van De Mesmaeker loopt af in juni 2023 en zal dus niet verlengd worden. De beslissing komt er na veel kritiek op het werk van De Mesmaeker. Ten eerste zou de digitalisering van de politie nog steeds compleet ondermaats zijn. Ten tweede zou de rekrutering nog altijd niet loslopen. Onze krant bracht eerder dit jaar uit dat verschillende klassen afgeschaft waren wegens te weinig kandidaten. Het derde punt van kritiek was de bestrijding van de drugsmaffia in Antwerpen.