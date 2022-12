Na 65 jaar mogelijke doorbraak in Amerikaanse moordzaak van “de jongen in de doos”

Na 65 jaar zou er een doorbraak kunnen zijn in een onopgeloste Amerikaanse moordzaak, die bekendstaat als “de jongen in de doos”. De politie heeft het lichaam van het kind geïdentificeerd dat in 1957 teruggevonden werd in een kartonnen doos in een destijds landelijk gebied buiten Philadelphia. Dat melden de Amerikaanse televisiezenders CBS3 en NBC10 woensdag (plaatselijke tijd) op basis van politiebronnen.

Toen het naakte lichaam van de vier tot zes jaar oude jongen op 25 februari 1957 gevonden werd, vertoonde het tekenen van slagen en was het in een deken gewikkeld. Het lichaam was gewassen en de haren van de jongen waren geknipt. “Doodsoorzaak was een stomp trauma”, vertelde een intussen gepensioneerde onderzoeker in 2021 aan CBS.

Het jarenlange onderzoek leverde geen resultaat op. In de hele stad werden papieren met het gezicht van de blonde jongen verspreid, om de bevolking om hulp te vragen. Het slachtoffer werd “de jongen in de doos” en “het onbekende kind van Amerika” genoemd: zo staat het ook op zijn grafsteen op het Ivy Hill-kerkhof van Philadelphia.

Opgegraven

De resten van het slachtoffer werden in 2019 opgegraven. Met behulp van DNA-onderzoek werden de familieleden van de naamloze jongen opgespoord en zijn geboortecertificaat gevonden. De familie woonde in het gebied rond Philadelphia in de staat Pennsylvania. Hoewel 65 jaar verstreken is sinds het lichaam werd gevonden, kan er nog steeds een aanklacht komen in deze zogenaamde ‘cold case’.

De politie zal zich naar verwachting volgende week uitspreken over de zaak. “We verwachten in de nabije toekomst een belangrijke update over deze zaak te kunnen geven”, vertelde politie-inspecteur Eric Gripp aan de krant Philadelphia Inquirer. “Ik ben blij dat ik de naam van de jongen op zijn grafsteen zal zien”, zei een medewerker van het kerkhof.