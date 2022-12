“In Vlaanderen alleen al zijn er zo’n 1,2 miljoen mensen met een beperking of een chronische ziekte. 650.000 tot 920.000 daarvan mogen we beschouwen als potentiële toerist”, zegt gedeputeerde Igor Philtjens. — © Shutterstock

Hasselt

Limburg moet dé vakantiebestemming worden voor mensen die zorg of hulp nodig hebben. De provincie legt daar 1 miljoen euro voor op tafel. “De toeristische sector in Europa loopt elk jaar 142 miljard euro mis omdat we niet genoeg aansluiten bij de noden van gasten met een beperking of ziekte”, zegt gedeputeerde Igor Philtjens.