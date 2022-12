Nederlandse popgroep Ch!pz over oud nummer dat TikTok trend werd: “We waren licht hysterisch”

De band ging recent viral op TikTok met het nummer, dat in 2005 uitkwam. Hun filmpjes werden miljoenen keren bekeken en ook werd hun dansje veel nagedaan. “Dat het een trend is op social media is al super leuk”, zegt de groep. “Maar als dan iemand als Kim Kardashian op je nummer danst, dat is echt heel vet om te zien.”

Ch!pz bestond sinds 2003, maar viel eind 2010 uit elkaar toen het management geen succes meer in de groep zag. Eind 2018 maakten Rachel van den Hoogen, Cilla Niekoop, Peter Rost en Kevin Hellenbrand uit Brunssum hun comeback.

Iets nieuws

De hernieuwde aandacht voor de groep heeft er ook voor gezorgd dat ze meer aanvragen voor shows krijgen, ook uit het buitenland. Of de interesse ervoor gaat zorgen dat er nu volledig nieuwe muziek komt, weten de groepsleden nog niet. “De mensen die ons van vroeger kenden en ons nu dus de hele tijd tegenkomen, die zeggen: super leuk dat jullie terug zijn. We houden van jullie muziek, maar kom eens met iets nieuws. Misschien moeten we er toch eens even voor gaan zitten, want we horen het nu zo vaak.”