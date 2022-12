Zelfs Hercule Poirot wordt erbij gehaald: buitenlandse media hebben vette kluif aan “het curieuze geval van de kibbelende Rode Duivels”

De Rode Duivels leven op hoop in Qatar. Hoop op eendracht in de groep, hoop op plotse beterschap in de slotmatch van het WK. Het zal nodig zijn want er moet met het mes op de keel gespeeld worden tegen Kroatië, en dat na de onrust van de voorbije dagen. Ook in het buitenland zagen ze het gebeuren.

De tweede ronde of het einde van een cyclus, de belangen zijn groot in het Ahmed bin Ali-stadion. “Do or die”, zo omschreef bondscoach Roberto Martinez het duel eerder al. “We hebben niets meer te verliezen, enkel nog te winnen, en misschien kan dat bevrijdend werken voor mijn spelersgroep.” Het geeft maar aan dat het een duel met het mes op de keel wordt tegen de vicewereldkampioen. Na de 1-0 zege tegen Canada en de pijnlijke 0-2 nederlaag tegen Marokko hebben de Duivels een zege nodig om de poorten van de achtste finales nog open te beuken, bij een gelijkspel rest er slechts een waterkans. Dat alles zal moeten gebeuren tegen een Kroatië dat eveneens niet op een gelijkspel zal mikken, want bij een eventueel laat tegendoelpunt en een nederlaag zouden ze weleens uitgeschakeld kunnen zijn.

De Rode Duivels sloten de voorbije twee dagen de rangen. Volgens een artikel in L’Equipe kwam het tot een rel na de nederlaag tegen Marokko. “Fake news”, aldus de Belgen en bondscoach Roberto Martinez in koor op hun persconferenties.

“Ze deden een goeie job in Frankrijk, ja. Ze hebben daar een verhaal gelanceerd die de Belgische media ook is beginnen te domineren”,aldus de Spanjaard. “In België zijn er dan blijkbaar outlets die graag op fake news springen. Verbazend, maar het is een wijze les. De groep beseft nu dat er voor het toernooi te veel geluisterd werd naar noise van buitenaf. Hoe minder je dat doet, hoe beter. We staan hier duidelijk alleen. Liever dan te genieten van de beste generatie Belgische spelers ooit, wordt er verdeeldheid gezaaid. Wij focussen nu op hoe we willen voetballen en hopelijk kunnen de fans – de echte fans – van de Rode Duivels dan nog genieten van het proces.”

© De Telegraaf

Intussen ging de Belgische onrust ook de wereld rond.

De Telegraaf: “Spanning bij Duivels naar kookpunt”

“Het is erop of eronder voor de Rode Duivels donderdag (16.00 uur) tegen Kroatië. De Belgische nationale ploeg heeft een overwinning nodig om niet voor het eerst sinds EURO 2000 al in de groepsfase van een groot toernooi te sneuvelen. De boel is door meerdere perspublicaties flink op scherp gezet bij de Belgen. Bondscoach Roberto Martinez meent zelfs een heus complot te kunnen ontwaren, terwijl de spelersgroep bij elkaar heeft gezeten om de kou uit de lucht te halen.”

“Het is een beproefd recept als het niet loopt op een groot toernooi en er tweespalt is in een selectie: de pers als gezamenlijke vijand betitelen in een poging de gelederen te sluiten. Martinez spuwde zijn gal over de manier waarop de Rode Duivels worden neergezet in de pers, met een publicatie in L’Equipe als grote steen des aanstoots...Martinez opende de dag voor het cruciale treffen met Kroatië vol de aanval op de boodschapper en de in zijn ogen onvoldoende patriottische Belgische pers, die het bericht gedeeltelijk had overgenomen...Martinez suggereerde zelfs een doelbewust complot vanuit Frankrijk om België te verzwakken.”

“Hoe hard Martinez ook fake news riep in de persconferentiezaal in Doha, er valt niet te ontkennen dat er dit WK barstjes in het collectief bij de Rode Duivels te zien zijn geweest. Niet alleen werden na wedstrijden de verwijten over en weer gekaatst, maar ook zijn er wat minder gelukkige uitspraken geweest in interviews. Zo liet Kevin De Bruyne zich ontvallen dat de Belgen ’geen kans maken, omdat ze te oud zijn’ en karakteriseerde Eden Hazard de defensie als traag...Al met al zagen de Belgische internationals voldoende aanleiding om bij elkaar te zitten en in een groepsgesprek de kou uit de lucht te nemen.”

© De Telegraaf

“Waarschijnlijk vallen we ook slecht aan omdat we te oud zijn, toch? Het zal altijd wel zoiets zijn”, klonk het cynisch uit de mond van Jan Vertonghen na de 2-0 nederlaag tegen Marokko, waardoor België in de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië in principe moet winnen om niet al in de eerste fase van dit WK te sneuvelen. Binnen de gelederen van de Rode Duivels zorgt de aanhoudende discussie over de te oude ploeg voor irritatie en tweespalt.”

“En zo is de houdbaarheidsdiscussie over de Rode Duivels, die al langere tijd woedt in de Belgische pers, ook in de selectie terechtgekomen. Het irriteert mannen als Jan Vertonghen (35) en Toby Alderweireld (33) mateloos dat ze voortdurend als oud en traag worden gekarakteriseerd. Zeker als dat vanuit de eigen gelederen komt...Het frappante is dat België bij lange na niet de oudste selectie heeft op dit WK. Iran, Mexico, Tunesië en Brazilië, een van de titelfavorieten, hebben een groep met een hogere gemiddelde leeftijd, maar het is wél zo dat bondscoach Roberto Martinez de gretige, jonge talenten die hij heeft meegenomen vooral op de bank houdt...Het is typerend voor Martinez, die zich heeft laten kennen als een zeer behoedzame en weinig avontuurlijke bondscoach. Inmiddels neemt de kritiek op de Spanjaard toe en wordt in België alom in twijfel getrokken of de voor het WK door de voetbalbond uitgesproken intentie om het aflopende contract van Martinez te verlengen nog wel geconcretiseerd moet worden.”

“Ondanks al het chagrijn hebben de Belgen nog volop perspectief om verder te komen in het toernooi. Winst op Kroatië, ook een team dat nadrukkelijk leunt op oude soldaten, levert een plek in de achtste finales op.”

© VI.nl

VI: “Het gaat bij de Belgen vooral over age, de tijd van beauty lijkt geweest”

“Te oud om wereldkampioen te worden, zo werd voor het WK uit de mond van Kevin De Bruyne opgetekend. De woorden lijken in Qatar een selffulfilling prophecy te worden. Donderdag moeten de Belgen winnen van Kroatië om in het toernooi te blijven. Het mes staat op de keel...Er is gedonder in het Brussels paradijs. De afgelopen dagen mondden gesprekken binnen de teleurstellende selectie van Roberto Martínez al snel uit in discussies, en discussies werden op hun beurt weer ruzies. Het nog maar om één ding: age before beauty.”

“Het was uitgerekend Kevin De Bruyne, de grote vedette, die de lont in het kruitvat stak. Inmiddels slaan de vlammen uit het dak en staan de Belgen in hun onderbroek op straat te wachten tot de brandweer komt. Zolang de buitenwacht over leeftijd begint kun je dat als groep nog weglachen als een gecreëerd probleem van anderen. Komt de constatering echter vanuit de binnenwereld – en ook nog vanuit het epicentrum – dan wordt het een probleem van de groep zelf. Spelers met een zekere leeftijd als Jan Vertonghen (35), Toby Alderweireld (33) en Axel Witsel (33) vertonen dan de menselijke reflex: Gaat dit over mij?...Tijdens de wedstrijd tegen Canada kwamen de zenuwen bij de Belgen al bloot te liggen toen De Bruyne en Alderweireld in het veld een knetterende discussie kregen. Na de 2-0 nederlaag tegen Marokko richtte de energie zich alleen nog maar op de eigen binnenwereld, met tal van cynische opmerkingen en steken onder water richting elkaar. Van de ooit zo harmonieus ogende vriendenploeg lijkt niet veel meer over.”

© BELGA

“Er jaagt dezer dagen dan ook een stevige neurose door de Belgische gelederen. Het vooruitzicht dat ze morgen ineens van Kroatië, toch de nummer twee van het vorige wereldkampioenschap, moeten winnen om in het toernooi te blijven, zorgt voor chaos en paniek. Al direct na de nederlaag tegen Marokko kwamen de top van de bond en bondscoach Martínez bijeen hoe deze crisis te bezweren. Hun opdracht was duidelijk: damage control.

“Over voetbal ging het nauwelijks. Misschien is het omdat er bij de Belgische ploeg op dit WK ook nauwelijks sprake is van voetbal. Het prachtige combinatiespel van weleer heeft plaats gemaakt voor de lange bal, alsof behalve de energie ook de ideeën op zijn. Ook bij De Bruyne, spelmaker en brein van de equipe, die er maar niet in slaagt in zijn stempel op wedstrijden te drukken.Het heeft er dan ook alle schijn van dat de tijd van beauty voor de Belgen is geweest. De toekomst van deze generatie ligt in de geschiedenis, het momentum is verspeeld.”

AD: “Roemloos afscheid van mooie Belgische generatie dreigt”

“België leeft onder zware hoogspanning toe naar de cruciale ontmoeting donderdag met Kroatië. Daarin moet een mooie generatie morgen een dramatische aftocht voorkomen. De aanloop, met een groepsgesprek na verhalen over vetes, belooft weinig goeds.”

© The Daily Mail

The Daily Mail: “Het curieuze geval van de kibbelende Belgen”

“Verhalen over sabotage, leugens en nepnieuws waarbij Kevin De Bruyne en co betrokken zijn, zijn Hercule Poirot waardig...Een belletje richting de detective (een personage van auteur Agatha Christie, red.) zou misschien niet verkeerd zijn, aangezien de Belgische bondscoach Roberto Martinez worstelt om de mysterieuze affaire bij de Rode Duivels te ontrafelen. Wie zei wat over wie en waarom? Wie is te oud? Wie is te traag? Wie is er aan het mokken en wie heeft er geen zin in? Hoe zit het met de onrust? Wie was er schuldig en hoe kwam het dat dit allemaal uitlekte in de Franse pers en over de grens naar België raasde?”

“Zal dit moorddadig blijken voor de Rode Duivels wanneer ze aanschuiven voor het eten in hun luxe toevluchtsoord vlakbij Doha en nabij de grens met Saoedi-Arabië? En kan Thibaut Courtois zich echt concentreren op zijn Andrej Kramaric-huiswerk terwijl hij de mollenjachtexpeditie organiseert?...De bondscoach rook sabotage en claimde ‘fake news’ vanuit het Franse L’Equipe. De Belgische media verweet hij een owngoal te maken door het verhaal op te pikken.”

“Kevin De Bruyne was eerlijk in zijn interview. De Bruyne is een perfectionistische voetballer die vatbaar is voor pessimisme als dingen niet volgens plan verlopen. En merkte terecht op dat de groten van deze Belgische generatie in verval zijn…Het leidde tot het soort inzinking dat je eerder verwacht van het Franse team tijdens een WK, maar niet iedereen is verrast. België zakt deze kant op sinds wat waarschijnlijk hun hoogtepunt was op het WK in 2018.”

© Het Parool

Het Parool: “De piek van de gouden generatie lag vier jaar geleden”

“De collectieve ineenstorting bij de Belgen mocht geen verrassing heten. Wat van Vertonghen – met 35 jaar de oudste speler bij de Rode Duivels – niet verwacht mocht worden, is dat hij zou zeggen dat het momentum van België gepasseerd is. Een ‘gouden generatie’, zoals de lichting voetballers met De Bruyne, Eden Hazard en Courtois in eigen land genoemd wordt, was voorbestemd te oogsten op een EK of WK. De piek lag vier jaar geleden in Rusland, toen België een bronzen medaille veroverde op het WK. De verloren kwartfinale van het EK, vorig jaar tegen de latere winnaar Italië, was een eerste teken dat België zich in een neerwaartse lijn bevindt, ondanks de tweede plaats op de Fifa-wereldranglijst. Bondscoach Roberto Martínez stond voor de keuze: vasthouden aan de oude garde of – indien mogelijk – doorselecteren? Hij koos voor het eerste, ook omdat de volgende lichting voetballers van beduidend mindere kwaliteit is.”

“Zo kon het dat België, dat het WK moeizaam was begonnen tegen Canada (1-0), tegen Marokko startte met liefst zes spelers die er al bij waren op het WK van 2014. Met als gevolg een disbalans in het elftal. Wie knapt het vuile werk op? Wie zijn de ankers als de storm opsteekt? Er zijn momenteel geen spelers die opstaan bij België. De Belgische internationals voelen de deplorabele staat van hun elftal ook aan. Het leidt tot interne onrust. Alderweireld en De Bruyne kregen het met elkaar aan de stok in het stroperige duel met Canada, een mol zou de opstellingen lekken naar Belgische media en – meest pijnlijk – de weinig fitte Eden Hazard kreeg op een persconferentie de vraag of hij te dik was. Hazard zei vervolgens ook nog dat de Belgische defensie niet meer de snelste is. Vertonghen, cynisch na Marokko: Waarschijnlijk vallen we slecht aan omdat we te oud zijn.”

L’Equipe: “België in commandomodus”

“Onder druk leggen de Belgen vanmiddag alles op tafel tegen Kroatië. Ze zullen waarschijnlijk moeten winnen om de knock-outfase te bereiken. En om te ontsnappen aan een fiasco…Nu is het tijd voor mannen. Moed en strijd. Zonder Amadou Onana want hun beste speler voor dit soort wedstrijden is geschorst…De Rode Duivels belichamen een team dat weer normaal is. Ze zijn al meer dan vier jaar consistent huurders van de eerste twee plaatsen op de FIFA-ranglijst. Hun achteruitgang kreeg echter al vorm in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Egypte, vlak voor het WK. Het is het resultaat van de logische evolutie van een team gedragen door vier spelers van wereldklasse: Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne.”

“De Duivels moeten hun emoties verwerken die opborrelden na de nederlaag tegen Marokko. De bijeenkomst van alle stafleden, deze maandag in Abu Samra heeft de basisprincipes vastgelegd. Ze zijn allen in commandomodus gegaan. Niet alles is verloren, alleen is duidelijk geworden dat er weinig leiders zijn in deze groep. Er is ook een afkeer om af te wijken van het ‘mooie voetbal’ en er is geen tactisch plan B. De Belgen worden achtervolgd door angst voor de leegte. Niet geholpen door het heersende pessimisme in het land. Gelukkig lijkt Romelu Lukaku weer klaar om te spelen.”

© ESPN

ESPN: “Er is spanning”

“Ten eerste moet gezegd worden dat het nog niet voorbij is, want België kan donderdag nog de 1/8ste finales halen door te winnen tegen Kroatië. Maar het voelt nog steeds alsof er een einde aan zit te komen. Ongeacht wat er gebeurt, het voelt als het einde van een cyclus en daarmee het einde van hun beroemde ‘Gouden Generatie’...Om de achteruitgang van het nummer 2 van de wereld te verklaren, moeten we beginnen met wat Jan Vertonghen onlangs wilde zeggen. Hoewel de spelers het gerucht van een breuk binnen het team ontkenden, zijn er duidelijk enkele problemen op het veld die daar hun oorsprong vinden.”

“Om maar een paar dingen op te noemen: er is spanning tussen sommige spelers in het team, vragen over waarom sommigen mee naar Qatar mochten (zoals Michy Batshuayi en Dries Mertens) of in de basis staan ​​(zoals Eden Hazard en Axel Witsel), vragen over Roberto Martinez’ tactische keuzes, blessures bij sleutelspelers (zoals Romelu Lukaku) en duidelijke frustratie bij mannen als Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Dit alles gesuggereerd dat de loyaliteit van Martinez jegens bepaalde spelers hem en het team duur komt te staan.”