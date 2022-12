Met dank aan de Olympische Spelen: Tour eindigt in 2024 niet met sprint in Parijs, maar met tijdrit in Nice

De laatste etappe van de Tour de France 2024 is een tijdrit en die eindigt niet in Parijs, maar in Nice. Dat hebben de stad Nice en de organisatoren van de bekendste rittenkoers ter wereld donderdag bekendgemaakt.

Reden waarom er voor het eerst sinds 1905 niet in Parijs geëindigd wordt, zijn de Olympische Spelen die een week na het einde van de Tour in de Franse hoofdstad van start gaan.

De laatste etappe, traditioneel een sprint op de Champs-Elysées, wordt deze keer dus een individuele tijdrit. Het is de eerste keer dat de Tour eindigt met een tijdrit sinds de legendarische finale van 1989, toen de Fransman Laurent Fignon de gele trui uiteindelijk met acht seconden verloor aan de Amerikaan Greg Lemond, tot vandaag nog steeds het kleinste verschil uit de Tourgeschiedenis.

© REUTERS

Zoals gebruikelijk in een Olympisch jaar wordt de start van de Tour, die in het Italiaanse Firenze van start gaat, met een week vervroegd. De koers begint dus op 29 juni en eindigt op 21 juli, vijf dagen voor de start van de Olympische Spelen.

Met uitzondering van de eerste twee edities in 1903 en 1904, die eindigden in Ville d’Avray (Hauts-de-Seine), is de Tour altijd in Parijs geëindigd. Eerst in het Parc des Princes (van 1906 tot 1967), daarna in de velodroom van Cipale (1968 tot 1975) en sinds 1975 op de Champs-Elysées.

“In 2025 is de terugkeer naar het normale scenario gepland, vooral omdat we dan iets te vieren hebben”, zegt Christian Prudhomme. “We zullen blij zijn om terug te keren naar Parijs en op de Champs Elysées voor de 50ste verjaardag van de eerste finish daar”.