Anderlecht bevestigt dat verrassende Deen Brian Riemer nieuwe hoofdcoach wordt: “Werk aan de winkel, maar ik heb er vertrouwen in”

Goed nieuws vanuit Anderlecht: de Brusselaars hebben een nieuwe T1 beet. Zoals eerder aangekondigd zal de Deen Brian Riemer (44) Premier League-club Brentford verlaten, waar hij assistent was van manager Thomas Frank. Anderlecht bevestigde het nieuws vrijdagochtend: de aanstelling van Riemer is het eerste wapenfeit van CEO Sports Jesper Fredberg.

In het verleden was Riemer actief als assistent- en jeugdcoach bij de Deense topclub FC Kopenhagen. De voorbij jaren werkte hij als T2 bij Brentford, waarmee hij van de Championship naar de Premier League promoveerde. Nu gaat hij dus zijn kans als T1 in het Lotto Park. Leuk detail: bij Kopenhagen was hij nog een tijdje assistent van Ariël Jacobs, ex-coach van Anderlecht en tegenwoordig directeur voetbalzaken bij OHL.

Met de ietwat onbekende Riemer kiest Jesper Fredberg voor een beproefd recept. Ook bij Viborg koos hij twee keer voor een onervaren coach, en dat pakte telkens goed uit. Beide coaches werden na amper een jaar opgepikt door topclubs. Riemer staat te boek als iemand die graag met de jeugd werkt, zo wordt ons vanuit Denemarken gemeld.

Veldman wordt assistent

Anderlecht is sinds dinsdag op stage op Kreta, waar het twee oefenduels zal afwerken. Riemer zal de ploeg achterna reizen, vrijdag wordt hij samen met CEO Sports Fredberg aan de spelersgroep voorgesteld door voorzitter Wouter Vandenhaute. De Deen zette zijn krabbel onder een contract tot 2024. Robin Veldman, die na het ontslag van Felice Mazzu even T1 was, wordt Riemers assistent.

“Sinds ik een kind was, heb ik Anderlecht gekend als een massieve club in het Europees voetbal. Ik ben dus heel trots om hoofdtrainer te worden”, vertelde de kersverse T1 op de website van Anderlecht. “Ik weet van bij Kopenhagen wat het is om elke wedstrijd te moeten winnen en voor titels te vechten. Het afgelopen jaar hebben we bij Brentford FC een heel andere uitdaging vervolledigd door ze uiteindelijk naar de Premier League te loodsen. Ik voel dat de tijd rijp is voor een volgende stap en ik wou alleen in een topclub aan de slag gaan. Er is werk aan de winkel, maar ik ben gretig en heb er vertrouwen in.”

Jesper Fredberg: “Hij is duidelijk klaar voor de volgende stap”

CEO Sports Jesper Fredberg reageert tevreden op de aanstelling van Riemer. “Hij was een cruciaal onderdeel van de successen van Brentford de voorbije jaren. Hij is duidelijk klaar voor de volgende stap en ik ben blij dat we hem konden binnenhalen. We hebben onze tijd genomen om de juiste kandidaten te vinden, iemand die bij onze speelstijl en langetermijnvisie voor de club past. Brian staat voor een duidelijke, dominante en entertainende speelstijl die goed bij onze filosofie zal passen.