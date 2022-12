Deco-inspiratie nodig? Check dit lekker warme kussen, een box vol herinneringen en een originele kalender

Zittenblijver

Voorspelling: plaids en elektrische dekens worden hét populairste cadeau deze feestdagen. Fatboy voegt nog een lekker warm kussen aan het verlanglijstje toe: Hotspot, die met z’n gecapitonneerde hoes naar de klassieke chesterfieldkussens knipoogt, verwarmt je achter je computer, op je terras, aan de keukentafel of gewoon in de zetel.

Elektrisch kussen ‘Hotspot’, 149 euro, Fatboy

In vuur en vlam

Fan van babbels bij het vuur? De FireCube van Eva Solo zet je rechtop of schuin, en omzeilt zo handig de wind. Warmte gegarandeerd, bovendien is ook een grillrooster een optie en heb je er zo meteen een barbecue bij.

Vuurschaal ‘FireCube’, 549,95 euro, Eva Solo bij Dhondt

Zomerherinneringen

Lijkt de zomer ver weg? Verzamel een paar mooie, kleine items – al dan niet gelinkt aan warme herinneringen – en stop ze in een kijkkastje, zoals deze eikenhouten box van Bolia.

Box ‘Norie’ (naturel of zwart), 210 euro, Bolia

Comfortfood

Hét seizoen voor dampende, troostende ovenschotels.

Ovenschaal in aardewerk, vanaf 7,95 euro, Dille & Kamille

Kijkgaatjes

De zee vormt een constante in het leven van grafisch vormgever Ann Maelfeyt. Ze woont in De Haan, haar partner is stranduitbater én de zee is een voorwaarde voor haar vakantiebestemmingen. Wat haar de voorbije jaren raakte op vakantie, zowel in eigen land als in Sardinië, Portugal en Frankrijk, vormt het uitgangspunt van deze kalender. De nummers van de maanden bestaan uit cirkels die je telkens een blik gunnen. Ann: “Ik creëer nieuwsgierigheid door niet alles te tonen. Je weet immers aan het begin van de maand nog niet hoe die eruit zal zien.”

A3-Kalender 2023 ‘Guided by Numbers’, 35 euro, te koop via de webshop van La Fille du Bord de Mer