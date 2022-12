De sms wordt vandaag 30 jaar, lang leve de sms! “Een telefoontje voelt als indringen in mijn personal space”

Exact 30 jaar geleden, op 3 december 1992, werd de eerste sms ooit verstuurd. “Merry Christmas” stond er in het bericht van programmeur Neil Papworth aan Vodafone-directeur Richard Jarvis. In dat prille gsm-tijdperk werd de sms gezien als een leuk extraatje. Berichten sturen zou immers nooit populairder worden dan een telefoongesprek. Mis poes! Vandaag appen we massaal en is belstress een dingetje. Wij interviewden zangeres en actrice Tinne Oltmans, all-round creatieveling Karen François en zelfstandig bakker Marieke Wyns, drie belschuwe ‘alles-appers’. Via sms, dat spreekt voor zich.